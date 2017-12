Caos Prefeito diz que empresa do tapa-buraco deve começar a trabalhar em 10 dias Expectativa é de que até o fim de janeiro as erosões estejam tapadas

Com a cidade tomada por buracos, o prefeito Marcos Trad (PSD) disse que espera encerrar a licitação para contratar a empresa para o serviço de tapa-buraco na próxima semana e, em no máximo 10 dias, os trabalhos se iniciem com 40 equipes nas ruas. A expectativa, conforme o chefe do Executivo municipal, é de que até o fim de janeiro as erosões no asfalto da Capital estejam todas tapadas.

"Estamos aguardando agora apenas um despacho do poder judiciário já que uma das empresas que se tornou inabilitada, recorreu ao judiciário e estamos aguardando a decisão. Sem isso não há como. Posso te garantir que é bem menos [quantidade de buracos] do que nós encontramos na gestão passada. Não fizemos a estimativa ainda [da quantidade]. Tenho certeza que na próxima semana, no mais tardar 10 dias, 40 novas equipes estarão nas ruas. Acredito que até final de janeiro todos os buracos estarão tapados", disse durante a assinatura do convênio para a revitalização e manutenção da praça Belmar Fidalgo.

Na noite de terça-feira (5), um motociclista caiu em um buraco, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um carro, estacionado. Ele morreu no local, antes da chegada do socorro. O veículo estacionado também havia sido "vítima" do mesmo buraco e teve dois pneus estourados.

Atualmente, apenas três equipes próprias da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) realizam o trabalho de tapa-buraco na Capital. Com as chuvas diárias, o serviço não dá conta dos buracos que se abrem a cada dia.