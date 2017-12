Campo Grande Prefeito aguarda decisão judicial para contratar sete empresas para o tapa-buraco Serão disponibilizadas 35 equipes

Ainda sem data definida para que a licitação das empresas que vão fazer o trabalho de tapa-buraco em Campo Grande termine, o prefeito Marcos Trad (PSD) disse em agenda pública deste domingo (10) que serão sete empreiteiras contratadas, que disponibilizarão 35 equipes. Anteriormente, havia sido divulgado pelo próprio chefe do Executivo municipal que seriam 40 equipes trabalhando na ruas da Capital.

De acordo com o prefeito, a judicialização do certame atrasou ainda mais a divulgação do resultado. Uma empresa considerada desabilitada a concorrer entrou com um recurso na Justiça. “Assim que for autorizado pelo juiz, teremos as 35 equipes distribuídas pelas sete empresas”, disse.

Enquanto não há resultado, apenas três equipes próprias da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) trabalham tentando amenizar a situação das vias de Campo Grande, que estão tomadas por buracos em todas as regiões, desde ruas de bairros até avenidas de grande fluxo. Com o período de chuvas a situação se agrava.