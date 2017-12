Operação Boas Festas Policiamento será reforçado em áreas

com maiores índices de criminalidade Equipes da PM terão reforço no efetivo durante o fim de ano na Capital

Policiamento de fim de ano nas regiões de comércio em Campo Grande, que conta com 300 policiais durante o período de festas, será reforçado com aumento do efetivo nos pontos com maiores índices de criminalidade. Readequação foi definida ontem, em reunião entre representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG), Polícia Militar e comerciantes.

De acordo com o presidente da CDL, Adelaido Vila, desde que as operações tiveram início, a CDL e a Polícia Militar identificaram pontos da cidade onde os índices de criminalidade são maiores, o que gerou a necessidade de readequação no plano de policiamento. .

Tenente-coronel comandante da 5ª Companhia Independente da PM, Oéliton Figueiredo, disse que na reunião foram avaliados os resultados obtidos nos primeiros dias de reforço no policiamento nas áreas comerciais e foram ajustadas as prioridades no plano de policiamento.

As áreas que receberão o reforço foram definidas após conersva com comerciantes de diversas regiões da cidade e locais não foram informados para não atrapalhar os trabalhos da polícia.

Operação Boas Festas foi lançada no dia 8 de dezembro. Para garantir o reforço, as escalas de serviço tiveram que ser reorganizadas e os militares trabalham diariamente em jornadas de seis horas.