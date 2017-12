polícia investiga Paciente cai de maca no Regional

e morre depois de cirurgia José Fernandes Neto veio de Camapuã para fazer hemodiálise

A Polícia Civil investigará a morte de José Fernandes Neto, de 70 anos. Ele caiu de maca no Hospital Regional, em Campo Grande, no dia 5, terça-feira, e foi submetido a uma cirurgia por conta da queda. O óbito aconteceu hoje, por volta do meio-dia e meia.

Conforme registro policial, José Fernandes estava em maca do Samu, no interior do Pronto-atendimento do Hospital Regional (PAM). Com a queda, ele sofreu lesão craniana e precisou passar por procedimento cirúrgico às pressas. O médico que constatou o óbito no paciente foi João Carlos Goulart Valau.

O paciente morava em Camapuã e veio para Campo Grande, em ambulância, no dia 5 para passar por tratamento de hemodiálise. Ele deu entrada no hospital por volta das 4h30 da terça-feira. A esposa dele, identificada como Dirce, que não teve a idade divulgada, era acompanhamente.

O boletim de ocorrência sobre a morte foi feito por Antônio Angelo da Cunha, de 60 anos, que é irmão de José Fernandes. "Dirce foi orientada pelo assistente social que conseguisse algum lugar para ficar, pois a vítima iria ficar internada. Dirce então efetuou contato com um parente", explicou Antônio Angelo à Polícia Civil.

Depois de conseguir local para pousar durante o período que o esposo ficasse internado, a mulher voltou ao Hospital Regional por volta das 17h do dia 5. Foi quando descobriu que José Fernandes tinha caído da maca e sofrido lesão craniana.

A delegada Franciele Candotti Santana, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, registrou a ocorrência como morte a esclarecer. Será preciso agora aguardar laudos e haverá investigação para verificar se houve falha que contribuiu para que ocorresse a queda do paciente.