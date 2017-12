Bacia de retenção Obra para contenção de enchente interdita parte da avenida Mato Grosso Bacia de retenção terá capacidade para 500 milhões de litros de água

As obras do "piscinão" para contenção de enchentes na região do Parque das Nações Indígenas interditaram uma das vias da avenida Mato Grosso, na manhã desta segunda-feira (18). Quem for acessar o Parque dos Poderes precisa desviar para a outra pista da avenida, que acabou se tornando mão dupla temporariamente.

As ações visam acabar com as cheias que afetam o córrego Prosa, principalmente na região do Shopping Campo Grande. A área onde será construída uma bacia de retenção (espécie de piscinão) com capacidade para 500 milhões de litros, que deve conter as enchentes, estava parada desde o segundo semestre do ano passado e terá investimento de R$ 11,4 milhões, sendo R$ 10,2 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Pavimentação e mais R$ 1,1 milhão de recursos próprios e parceria com o Governo do Estado.

As ações, conforme Rudi Fiorese, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), foram retomadas há três meses, junto com as ações de recapeamento da própria avenida Mato Grosso e da rua Antônio Maria Coelho.

"Estamos passando uma nova tubulação sob a avenida Mato Grosso, pois a que existia não suportava o volume de água das chuvas. Primeiro faremos em um dos lados e depois do outro. Não vamos interditar os dois lados juntos", explicou Rudi.

Nesta fase, a instalação da travessia de drenagem na avenida Mato Grosso será para despejar, no Córrego Réveillon, as águas pluviais que descem dos bairros mais acima, como Futurista, Jardim Veraneio e Vila Nascente, onde a tubulação já foi instalada.

Após essa nova tubulação, conforme o secretário, será dado início às escavações para a formação do "piscinão". "Nessa época, por conta das chuvas, não temos como dar um prazo para terminar e entregar. Fica complicado", completou.