ÚLTIMA CHANCE No último dia para Refis municipal, contribuintes lotam Central do IPTU O prazo para negociação foi prorrogado a pedido dos vereadores

O movimento foi intenso na manhã de hoje na Central do IPTU (Imposto Pedrial e Territorial Urbano), na Rua Arthur Jorge, região central de Campo Grande. Pelo menos 100 pessoas aguardavam atendimento no último dia do Refis da prefeitura. Esta é a última oportunidade para negociar dívidas tributárias e multas com o município com desconto de até 85% no juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas.

O carpinteiro José Abelo, de 46 anos, consegui economizar R$ 418 no acumulo de cinco anos de IPTU sem pagar. “Aproveitei hoje, porque se não poderia perder os desconto e aportunidade de fazer esse acerto”. Ele chegou ao local às 6h30 e o atendimento teve início às 8h e segue até às 16h de hoje.

O motorista Adão Guimarães, 53 anos, esperava conseguir desconto de 80% em dívida relativa ao imposto de alguns imóveis. “Espero economizar pelo menos uns R$ 4 mil”.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em seis vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

O prazo para negociação foi prorrogado a pedido dos vereadores, o que garantiu mais uma semana para quem não conseguiu ir até a Prefeitura negociar.

As equipes da Prefeitura foram ampliadas para melhor atender os contribuintes. Mais de 40 mil pessoas já procuraram a prefeitura para assegurar o desconto.