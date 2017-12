Ex-vereador e esposa Na última audiência antes do júri,

réus pela morte de casal negam crime Trio é acusado de matar o ex-vereador Cristóvão Silveira e a esposa

Os três réus do caso da morte do ex-vereador Cristóvão Silveira, 65, e da esposa dele, Fátima Silveira, 56, foram ouvidos na tarde desta segunda-feira (18) e negaram a autoria do crime. A última audiência de instrução em que as testemunhas poderiam ser ouvidas durou, aproximadamente, uma hora e meia, no Fórum de Campo Grande.

Após cinco meses da data do crime, os ex-funcionários, réus Rivelino Mangelo, Alberto Rivelino Nunes Mangelo e Rogério Nunes Mangelo, suspeitos de matar o casal e mais onze testemunhas estiveram na 4ª Vara Criminal de Campo Grande.

De acordo com o advogado de acusação, Fábio Trad Filho, os réus apresentaram “as mesmas versões fantasiosas”. “É um absurdo porque as provas indicam autoria deles e não existe nenhum elemento que contribua para essa versão dada por eles”, alegou o advogado.

Daqui pra frente, o juiz responsável pelo caso, Wilson Leite Correia poderá pedir algumas diligências até a parte final do processo, como por exemplo, alguma testemunha ou laudo. A sentença deverá sair até fevereiro de 2018.

O advogado do réu, Alberto Rivelino Nunes Mangelo, Conrado Passos disse que o cliente negou o crime porque “essa versão de que ele teria receptado a televisão da casa do ex-vereador não é verdadeira, ele nem tocou no objeto”, alegou a defesa.

Um dos filhos do ex-vereador, Felipe Silveira, declarou que está bastante esperançoso. “As provas são muito contundentes. Não adianta eles negarem. A gravação do whatsapp mostrou ele assumindo o crime, ele organizou tudo”, afirmou Felipe ao se referir ao réu Rivelino Mangelo.

Uma das testemunhas de acusação que seria ouvida, mas acabou dispensado, era Domingos Ferreira dos Santos, 53 anos. Ele trabalhou na limpeza dos terrenos do casal por seis anos e lamenta muito a morte dos ex-patrões. “Quando Silveira contratou Rivelino, eu perguntei se ele tinha consultado antecedentes criminais dele. Mas Silveira disse que não precisava. Perdi um patrão muito bom”, lamentou Ferreira.

Ainda inconformado, o ex-funcionário disse que Silveira sempre pagava o salário em dia. “Nós podíamos fazer compromissos que ele pagava certinho, ele ajudava muito a gente”, disse Ferreira.

Domingos Ferreira afirmou também que teria conversado, em outra ocasião, com Rivelino, e que o suspeito teria declarado que Silveira teria muito dinheiro. “Rivelino comentou uma vez que o patrão tinha muitas jóias, mas eu não percebi nada estranho, achei que o comentário fosse natural. Nunca imaginei”, declarou Ferreira.