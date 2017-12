DEPAC Mulher é presa furtando loja com

filha de 13 anos em shopping Adolescente disse que era comum mãe praticar crime

Mulher de 37 anos - que terá a identidade preservada - foi presa ao furtar uma loja de roupas e outra de acessórios no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, Bairro Novos Estados, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava com a filha de 13 anos e um comparsa chamado Fernando.

O trio entrou em uma loja de acessórios e, enquanto Fernando era atendido, mãe e filha praticaram furto. Segundo registro, o vendedor foi para o fundo da loja com o suposto cliente e, em dado momento, percebeu que ele estava com um relógio no bolso no valor de R$ 699,80.

A vítima pediu para que Fernando devolvesse o produto e fosse embora. Quando o trio saiu do local os demais vendedores perceberam que estava faltando mais um relógio no setor e saíram correndo atrás dos suspeitos.

Ainda conforme registro, Fernando conseguiu correr e fugiu, mas a mulher de 37 anos e a adolescente de 13 foram alcançadas. Com elas foram encontrados quatro shorts e um boné, somados no valor de R$ 619,59.

De acordo com relatos de funcionários da loja de acessórios, no dia 2 de julho as câmeras de segurança registraram a mulher e mais dois comparsas furtando sete relógios

A adolescente disse à polícia que Fernando é amigo de sua mãe e ambos costumam praticar furtos no comércio de Campo Grande.

O caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal ou induzi-lo a praticá-la na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) do Centro.