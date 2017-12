6 metros de altura Mulher cai em córrego, fratura

costelas, quadril e pernas A vítima foi socorrida e está consciente

Mulher de aproximadamente 40 anos caiu em córrego e foi socorrida por Bombeiros na tarde desta segunda-feira (18).

Informações preliminares são de que a vítima caiu do pontilhão da Avenida Ernesto Geisel com Avenida Mascarenhas de Moraes e foi arrastada pela correnteza próxima a rotatória da Rua Rachid Neder. De acordo com os Bombeiros, a vítima teve fraturas nas costelas, quadril e pernas.

A altura da queda foi de quase seis metros, divulgou os socorristas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também prestou atendimento e a vítima foi levada para unidade de saúde consciente.

Funcionários de obra de prédio em frente ao ocorrido disseram que não viram o momento que a mulher caiu. Depois de perceberem que ela estava no córrego, chamaram pelos Bombeiros. Ainda será apurado se vítima se jogou ou escorregou do local.