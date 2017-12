FLAGRANTE Mulher arranca tornozeleira, tenta subornar guardas e acaba presa por tráfico Vanessa Santos Coutinho vai responder também por corrupção ativa

Vanessa Santos Coutinho, de 27 anos, foi presa no fim da tarde de ontem depois de ser flagrada com maconha no centro de Campo Grande. Ela já cumpria pena no regime semiaberto e tinha arrancado tornozeleira eletrônica. A mulher ainda tentou subornar guardas municipais para evitar a prisão.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, por volta das 18h, guardas municipais e servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) faziam uma ação nas proximidades do viaduto da Manoel da Costa Lima, quando foram informados que Vanessa tinha arrancado a tornozeleira eletrônica.

Eles fizeram rondas e encontraram a suspeita na Avenida Afonso Pena. Com ela, os guardas encontraram algumas porções de maconha, dinheiro e uma balança para pesagem do entorpecente. Ela ainda ofereceu R$ 700 para os servidores para evitar o flagrante.

Vanessa foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro e vai responder por tráfico de drogas e corrupção ativa.