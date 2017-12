Campo Grande Motorista embriagado é preso após atropelar dois homens que lavavam calçada Caso ocorreu no Parque do Lageado e uma das vítimas está em estado grave

Motorista de 24 anos foi preso depois de atropelar dois homens, de 22 e 35 anos, que lavavam a calçada de uma residência na rua Evelina Selingardi, na manhã de hoje, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele estava embriagado no momento do acidente.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Silva estava sozinho em um carro Gol, quando atingiu as vítimas.

Polícia Militar foi acionada e, em conversa com o motorista, policiais notaram que ele estava com olhos avermelhados e odor etílico. Teste de alcoolemia deu resultado de 0,51 miligramas de álcool por litro de sangue, confirmando a embriaguez. Limite máximo para não ser preso é de 0,3 mg/l.

Além disso, motorista tem carteira de habilitação apenas de categoria A e veículo, que estava com o licenciamento vencido, foi apreendido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Suspeito disse aos policiais que no momento do acidente as vítimas estavam na via e não na calçada. Não há informações se ele estava em alta velocidade e circunstâncias do acidente serão investigadas.

Vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas à Santa Casa. Conforme informações do hospital, homem de 35 anos está em estado grave na área vermelha e rapaz de 22 aguardava na triagem, não havendo informações sobre o estado de saúde.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atedimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga e motorista foi autuado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de alcóol, falta de permissão ou habilitação para dirigir e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.