MOMENTOS DE PÂNICO Militar do Exército é sequestrada

próximo a shopping da Capital Diego Elizeu Miranda e Bárbara do Nascimento Diniz foram presos

Militar do Exército de 31 anos ficou refém de casal de assaltantes na noite ontem em Campo Grande. Ela foi resgatada por policiais militares no Bairro Aero Rancho. Diego Elizeu Miranda, de 34 anos, e Bárbara do Nascimento Diniz, 20, foram presos. Com eles, a PM apreendeu um revólver calibre .38 com seis munições.

Por volta de 21h, a vítima iria se encontrar com amigos no Shopping Norte Sul. Ela não achou vaga para estacionar o HB20 que conduzia e, quando foi telefonar para informar que já estava perto, foi abordada pelos criminosos.

Os ladrões apontaram uma arma para a vítima e ordenaram que ela sentasse no banco de trás, onde Miranda continuou apontando o revólver para ela. Bárbara assumiu a direção do veículo e eles foram para o Bairro Aero Rancho.

Durante o trajeto, os assaltantes ameaçavam a vítima de morte. Eles queriam que ela sacasse R$ 2 mil em terminal de banco 24 horas.

Testemunhas acionaram a PM que começou a fazer rondas em busca dos criminosos. Militares da Força Tática encontraram os suspeitos na Avenida Rachel de Queiroz. Os assaltantes receberam ordem para ficarem parados já que ainda estavam com a vítima.

Bárbara desceu do carro logo após a vítima e foi presa. Diego tentou fugir, mas acabou caindo e batendo a cabeça no farol do veículo. Ele foi levado para um posto de saúde sob escolta e liberado após atendimento.

Os criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Bairro Piratininga. Eles serão indiciados por roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima.