CADASTRAMENTO Justiça Eleitoral realizará cadastro biométrico no Bairro Cophavilla II O objetivo é facilitar o cadastramento biométrico na Capital

Eleitores que moram no bairro Cophavilla II e região poderão comparecer no serviço de atendimento para cadastrar a biometria até o dia 22 de dezembro, na Escola Estadual Padre José Scampini, localizada na Rua do Porto, 220, em Campo Grande. O objetivo é facilitar o cadastramento biométrico na Capital.

Os moradores que seguirem até o local de cadastramento deverão levar o documento de identificação com foto, original e cópia, além do comprovante de endereço original. Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, devem levar o original e cópia do comprovante de quitação do serviço militar.

O atendimento no local, que é por ordem de chegada, é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem interrupção no horário de almoço.

FERIADO

Na sexta-feira (08), não haverá expediente na secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por conta do feriado do Dia da Justiça (Portaria Nº 45/2017 TRE/PRE/DG).



Entretanto, todos os postos de atendimento da biometria permanecerão funcionando normalmente. O eleitor pode consultar um local para atendimento no site do TRE, clicando aqui. É importante que não deixe para última hora