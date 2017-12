HERANÇA Jovem usa bar deixado por pai

falecido para traficar no Taveirópolis Além de maconha, policiais apreenderam R$ 180 com o suspeito

Enauro Basílio do Nascimento, de 18 anos, foi preso por tráfico de drogas ontem (7), no Bairro Taveirópolis, em Campo Grande. Com ele foram apreendidos 2,9 kg de maconha além de 19 porções prontas para a venda.

O delegado da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), Gustavo Ferraris, esclareceu que a unidade recebeu denúncia na quarta-feira (6) e prisão aconteceu em abordagem ao dono da conveniência, Enauro.

“Após abrodagem, ele confessou que estava comercializando maconha no estabelecimento. Além do entorpecente, foram apreendidos balança de precisão e material que seria embalado a droga”, disse delegado.

O bar, onde o tráfico acontecia, seria herança deixada pelo pai de Enauro, que assumiu o estabelecimento assim que o homem faleceu. Questionado, o suspeito alegou que começou a vender as porções na segunda-feira (4) para poder pagar um traficante da região.

“A gente sabe que não é bem assim, que ele já estava a mais tempo fazendo essa venda, até porque ele já separava as trouxinhas certinho e tudo mais”, afirmou Ferraris.

O telefone para denúncias de tráfico de drogas da Denar foi divulgado para que moradores ajudem o trabalho da polícia. “O apoio da população em geral é importante para a Polícia Civil trabalhar nesse tipo de tráfico”, declarou o delegado.

Os números são (67) 3345-0000 e o celular, também com WhatsApp, (67) 99995-6105. A polícia garante o anonimato dos denunciantes.