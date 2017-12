SEM SUSPEITO Jovem é abordado por motociclista

e baleado na Feira Central Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa

Rapaz identificado como Hugo Vinícius Crisanto de Lima, de 23 anos, foi baleado na noite de ontem enquanto passeava na Feira Central, em Campo Grande. O suspeito pelo crime conseguiu fugir.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, por volta de 21h, Lima caminhava no pátio da feira, quando viu um homem se aproximando em uma motocicleta vermelha.

Ele pensou que o motociclista fosse pedir alguma informação, mas o suspeito sacou uma arma e apontou na direção da vítima.

Lima correu e acabou atingido com um tiro nas costas, na altura do quadril. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

Policiais militares foram até o hospital conversar com a vítima. O rapaz disse que não conhecia o motociclista e não tem ideia da motivação do crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro e será investigado.