MÁXIMA Interno é encontrado morto

em presídio do Noroeste Testemunhas alegam que ele tinha graves problemas de saúde

Preso é encontrado morto em cela, no Estabelecimento Prisional Jair Ferreira de Carvalho, no Jardim Noroeste, na manhã desta sexta-feira (8). De acordo com testemunhas, Wilson Maciel de Arruda, de 62 anos tinha sérios problemas de saúde e havia sido atendido no dia anterior pela escolta de emergência.

Informações do boletim de ocorrência alegam que outros presos, que dividiam cela com Wilson Maciel, começaram a bater as portas do local para chamar atenção do corpo de segurança da penitenciária, informando que havia um interno passando mal.

Quando agentes de segurança entraram na cela, o interno já estava sem pulsação. O SAMU esteve no local. Outro preso, que dividia cela com Wilson Maciel, Cyro Guimaraes Ribeiro do Nascimento, 27 anos, informou que ele apresentava problemas de saúde como tuberculose, diabetes, hipertensão e fazia hemodiálise.

Internos não souberam dizer se Wilson Maciel tinha algum problema de relacionamento com outros presos. A Polícia Civil também esteve no presídio, mas o corpo já havia sido retirado e o óbito foi atestado pela médica do SAMU.