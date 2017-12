Rua 14 de Julho Iluminação natalina do centro será inaugurada hoje na Capital Consumo de energia durante toda a ação vai gerar um custo estimado de R$ 500

A iluminação natalina da Rua 14 de Julho será inaugurada na noite de hoje, no centro de Campo Grande. Em parceria com a prefeitura da Capital, a Associação Comercial de Campo Grande (ACICG) instalou 16 luminárias entre a avenida Afonso Pena e a Rua Marechal Cândido Mariano Rondon.

"Cada luminária tem quatro metros de altura. Toda a estrutura foi produzida com mão de obra local, gerou mais de 30 empregos, e foi pensada como um atrativo sustentável, econômico e clean, porém com layout mais elegante, para que não atrapalhasse a visualização das lojas. O consumo de energia durante toda a ação vai gerar um custo estimado de R$ 500, de acordo com cálculos da concessionária, reforçando a sustentabilidade do projeto", explicou a gerente de marketing da ACICG, Denise Amorim Pires.

A cerimônia de entrega será hoje, a partir das 19h, na Rua 14 de Julho, esquina com a Rua Barão do Rio Branco, e contará com a presença do prefeito Marcos Trad (PSD), do presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, e de empresários e lojistas da região.

Para Polidoro, a ação pode contribuir para a segurança da região, e consequentemente aumentar o movimento no período noturno. "Natal é luz, alegria e renovação da esperança. Desejamos que essas luzes possam inspirar quem passar pelo Centro nos próximos dias, não só ajudando a movimentar o comércio, mas lembrando o quão especial é essa data", contribuiu.

Até o dia 30 de dezembro o comércio do centro fica aberto até as 22h, de segunda-feira a sábado, e até às 18h nos domingos, exceto no dia 31 quando as atividades encerram às 16h. No caso de shoppings, supermercados e hipermercados, o funcionamento será das 9h às 19h no dia 24, e das 9h às 18h no dia 31. Não haverá funcionamento nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.

* Com assessoria