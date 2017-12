clima de festa Iluminação na Cidade do Natal é acesa

com presença de 500 pessoas Espaço ficará aberto até 6 de janeiro e funcionará das 16h às 22h

No primeiro dia de funcionamento da Cidade do Natal pelo menos 500 pessoas, entre famílias e autoridades, acompanharam o acionamento da iluminação do local, que fica nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O prefeito Marcos Trad (PSD) ressaltou a parceria com o governo do Estado para a manutenção do espaço.

"Quando chegamos em agosto, tudo nesse espaço estava destruído. Eu conversei com o governador (Reinaldo Azambuja), pedi para nos dar que nós íamos cuidar, reformar. Devemos isso para Campo Grande", disse. Azambuja não esteve presente ao evento e o secretário de estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, da Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck o representou.

A abertura ocorreu com culto ecumênico realizado por padre e pastor, que fizeram orações para abençoar a cidade. Teve até a reinauguração do City Tour, ônibus que leva turistas aos locais históricos e turísticos de Campo Grande.

"Venho com minha esposa e filhos porque isso é um cartão postal", disse o comerciante Jaime Lima Santos, 43, que prestigiou o evento.

Nesta semana houve também a inauguração das luzes na Avenida Afonso Pena e em pontos turísticos da cidades. Os quiosques da Cidade do Natal foram assumidos pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Após a licitação dos quiosques ficar deserta, onde os empresários teriam que pagar R$ 150 mil para participar do evento, a administração municipal fez convênio com a associação.

De acordo com a vice-prefeita, Adriane Lopes, os produtos vão ter preço variando de R$ 3 a R$ 18 e 10% do valor arrecado será investido no local. Espaço funcionará até o dia 6 de janeiro, sempre das 16h às 22h, com diversas atrações.