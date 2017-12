Morte a esclarecer Idosa é atropelada por moto ao atravessar rua e morre na Santa Casa Vítima estava caminhando pelo Nova Lima quado foi atingida pela moto

Uma idosa morreu na tarde de hoje na Santa Casa de Campo Grande, onde estava internada desde a noite de ontem, vítima de atropelamento. Sebastiana Rodrigues da Silva, 71 anos, foi atingida por uma motocicleta.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 20h30 de ontem, vítima caminhava pelo bairro e estava atravessando a rua Gualter Barbosa, no bairro Nova Lima, quando foi atropelada pela motocicleta.

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa em estado gravíssimo. Ela morreu no hospital na madrugada de hoje.

Condutor da motocicleta também teve ferimentos e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Nova Bahia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro como morte a esclarecer.