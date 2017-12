Morte a esclarecer Identificado jovem que morreu após cair

de escada em loja na Capital Rapaz ajudava a instalar ar condicionado e caiu de altura de dois metros

Foi identificado como Luiz Gustavo Dutra Rozendo, 19 anos, o jovem que morreu depois de cair de uma escada, na manhã de hoje, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, vítima estava ajudando o pai na instalação de um aparelho de ar condicionado na loja de roupas onde trabalhava, na rua São João. Ele estava em uma escada e quando foi passar o aparelho para o pai, que estava no telhado do estabelecimento, deu um grito e caiu, de uma altura de dois metros.

Segundo o registro policial, ainda não se sabe se a vítima levou um choque ou se escorregou e bateu a cabeça na queda. Ele estava com uma lesão no lado direito da testa.

Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e tentaram reanimar a vítima, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga como morte a esclarecer.