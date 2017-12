ACIDENTE Identificada mulher que morreu em

colisão frontal com carreta na BR-163 Câmeras de segurança teriam flagrado ultrapassagem da condutora

Foi identificada como Maria Amélia Malaquias Miyahira, de 44 anos, a condutora do Honda City que colidiu de frente com uma carreta rodotrem na tarde de hoje, na BR-163, a 7 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, Maria seguia sentido Campo Grande-Jaraguari e, quando tentou a ultrapassagem, chocou-se frontalmente com a carreta que seguia no sentido oposto, Jaraguari-Campo Grande.

As autoridades policiais estiveram no local e constataram, através de imagens de câmeras instaladas ao longo da rodovia, o momento da ultrapassagem. “Foi flagrada pelas câmeras da rodovia e foi possível verificar, sem dúvidas razoáveis, que Maria Amélia, vítima fatal, deu causa ao acidente”, diz trecho do documento.

O boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil como “acidente de trânsito com vitima fatal provado pela própria vítima”.