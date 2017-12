DUPLO HOMICÍDIO Homens em carro prata executam

duas pessoas e ferem outra na Capital Vítimas estavam em carros diferentes e sofreram tiro no rosto

Suspeitos que estavam em um Celta prata executaram duas pessoas e feriram outra no cruzamento das Ruas Primavera do Leste com Jorge Budibe, no bairro Morada do Sossego, em Campo Grande. O duplo homicídio aconteceu por volta das 18h30.

Os nomes das vítimas não tinham sido divulgados pelas autoridades até a publicação desta matéria. Morreram dois homem, um estava em Uno preto, enquanto o outro dirigia uma Parati cinza. Ainda nesse segundo carro estava uma jovem, de 17 anos, baleada no tórax e socorrida para a Santa Casa da Capital.

Com os tiros, o Uno atravessou a rua e subiu na calçada, enquanto a Parati ficou parada no meio da rua. Equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI), da Polícia Civil, foi acionada. Policiais militares e integrantes da Força Tática também fazem diligências.

Os homens que foram executados sofreram tiro no rosto, mas as balas atingiram outras partes do corpo e a perícia criminal fazia levantamento do local quando a reportagem esteve no cruzamento das vias.

Depois dos tiros, os dois suspeitos fugiram e teriam seguido sentido BR-163. O local do crime não é tão distante da saída para Cuiabá (MT).

A Polícia Militar informou que as vítimas eram ex-presidiárias, mas não deram mais detalhes. Familiares estiveram no local, mas não quiseram falar com as autoridades sobre possíveis desavenças e quem poderia ser os suspeitos.