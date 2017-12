santo antonio Homem morre com facada no pescoço depois de briga entre vizinhos Suspeito alegou que vítima estava masturbando-se perto dele

Um homem, ainda não identificado, foi morto com um golpe de faca no pescoço na tarde de hoje. O crime aconteceu em conjunto de casas que fica na Rua José Barnabé de Mesquita, no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. As polícias Civil e Militar foram no local e investigam.

Conforme o delegado Gomides Ferreira dos Santos, da 7ª DP, o suspeito, que está sem documentação e também não foi identificado, alegou que assassinou a vítima porque ela estava se masturbando perto dele. "Isso é o que ele alega. Aparentemente parece ter problemas psicológicos, mas sabe o que está fazendo", disse o delegado.

A Polícia Militar informou que, aparentemente, não houve discussão ou agressões físicas entre os moradores. Os vizinhos relataram que convivência no conjunto de casas sempre foi tranquila.

A vítima e o suspeito moravam em casas separadas e circunstâncias do crime ainda serão apuradas. A perícia foi acionada e o corpo do homem foi removido pela Pax Anjos da Paz para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).