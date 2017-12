MORTE A ESCLARECER Homem é encontrado morto deitado no sofá de casa e sem as partes íntimas Vizinhos estranharam a ausência, foram ao local e chamaram a PM

Homem de 63 anos foi encontrado morto na manhã de hoje (16) em sua residência da Rua Firminópolis no bairro Cidade Morena, em Campo Grande. Ele estava nu, no sofá de casa e sem as partes íntimas.

Conforme as informações apuradas pelo Portal Correio do Estado, o homem morava sozinho e estava sem sair de casa há dois dias. A ausência chamou a atenção dos vizinhos que decidiram ir ao local.

De acordo com a Polícia Militar, quando os vizinhos chegaram a porta da sala estava aberta e o homem morto. A suspeita, levantada por médicos ligados ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), é a de que cachorros tenham comido as partes íntimas da vítima.

Vizinhos disseram que, aparentemente, o idoso não tinha inimigos. Ele tinha nove cachorros, sendo quatro de grande porte. Alguns suspeitam que ele teve um ataque cardíaco enquanto tomava banho.

O corpo foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e um boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga. O caso é tratado como “morte a esclarecer”.