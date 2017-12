ORIENTAÇÃO Funsat faz campanha para empresários divulgarem vagas de emprego Ação será realizada, na tarde de hoje, no centro de Campo Grande

Equipes da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) realizam, nesta segunda-feira (11), campanha para orientar empresários a divulgarem abertura de vagas na agência.

A campanha começa com panfletagem, entre 13h30 e 14h, no cruzamento da Rua 14 de Julho com Avenida Afonso Pena. Depois, as equipes vão passar nas lojas do centro da cidade para conversar com os empresários.

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, próximo da Igreja Ortodoxa. Outras informações sobre a fundação podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3089.