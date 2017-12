Homenagem Estátua de Manoel de Barros é inaugurada em aniversário de 101 anos do poeta Para o autor, Ique Woitschach, a obra de arte interativa

Após toda polêmica envolvendo a estátua de bronze do poeta Manoel de Barros, o monumento foi finalmente instalado no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa, embaixo de uma figueira centenária na principal via de Campo Grande. Para o autor, Ique Woitschach, a obra de arte interativa aproxima a cultura da população e dá a oportunidade a quem não tem a chance de ir ao museu, por exemplo.

"Ela tinha que ficar aonde ficou. Estou satisfeito com o local onde foi instalada. Ela é interativa para que as pessoas se aproximem de Manoel de Barros", disse.

Titular da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), Athayde Nery, falou sobre uma grande preocupação que é a depredação da estátua por vândalos. "Não acredito nisso. A estátua está num lugar visível e as pessoas vão cuidar. E dá luz para o lugar, afasta os vândalos", explicou o secretário.

A estátua é inaugurada no dia em que Manoel completaria 101 anos de idade. Além da estátua de 1,38x1,60 metros, o artista presenteou o prefeito Marcos Trad (PSD), a família, o Sesc e a Energisa com réplicas menores do monumento.

Anteriormente, a estátua estava programada para ser instalada no canteiro central da Afonso Pena, entra e Rua 13 de Maio e Rui Barbosa.

Segundo Maysa Andrade de Barros, que foi casada com um dos filhos do poeta, toda família está contente com a homenagem. "São sete netos e seis bisnetos. Todos estão felizes e contentes. A dona Estela [esposa] não pode estar presente, pois está bem idosa, mas todos ficaram contentes com a homenagem", afirmou.