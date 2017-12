REFORÇO Concurso da Câmara tem esquema de segurança com 1500 pessoas Provas serão realizadas, no domingo (17), na UFMS, UCDB, UEMS e Uniderp

O esquema de segurança para o concurso da Câmara Municipal, que será realizado no próximo domingo (17), em Campo Grande terá participação de 1500 pessoas. Detectores de metal e de pontos eletrônicos também serão usados para evitar fraudes.

Ao todo, 18 mil candidatos concorrem as 70 vagas oferecidas pelo legislativo. A banca organizadora é a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

De acordo com Hebert Assunção, secretário executivo da fundação em Mato Grosso do Sul, um acordo foi firmado com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para reduzir a emissão de sinais em torno das quatro universidades onde serão realizadas as provas na Capital: UFMS, UCDB, UEMS e Uniderp. "Essa medida também contribuirá muito para impedir a realização de fraudes", declarou.

AS PROVAS

Candidatos a cargos de nível superior farão a prova pela manhã, a partir das 8h: Analista de Controle Interno, Analista de Sistema, Contador, Jornalista, Publicitário, Redator, Técnico Administrativo, Técnico Legislativo e Tradutor de Libras.

Quem concorre ao nível médio fará a prova à tarde, a partir das 14h: Técnico em Informática e Técnico em Segurança do Trabalho e Assistente Administrativo.

A recomendação é de que os candidatos cheguem meia hora antes desses horários com documentos de identificação original e caneta esferográfica azul ou preta, com o corpo em plástico transparente.