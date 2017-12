Agências municipais Emha e Planurb suspendem atendimento

ao público nesta sexta-feira Expediente será retomado normalmente na segunda-feira (18)

A Agência Municipal de Habitação (Emha) e Agência Municipal de Meio Ambiente (Planurb) não funcionarão nesta sexta-feira (15). O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira (18), conforme nota divulgada pela agência.

Conforme o informativo da EMHA, suspensão é por conta de capacitação dos servidores, que passarão por um treinamento com objetivo de valorizar, integrar e aprimorar o trabalho de todos os colaboradores.

Para que o atendimento fosse suspenso nesta sexta, o expediente integral de trabalho foi compensado no dia 9 de dezembro, em dois eventos. A "Mega Ação Social", no bairro São Conrado, e também no serviço de cadastramento de famílias do bairro Dom Antônio Barbosa, no Centro de Educação Infantil (Ceinf) Ayd Camargo César, para o Cartão Reforma.

Já na Planurb, não haverá expediente porque o prédio passará por desintetização e desratização.

* Colaborou Yarima Mecchi