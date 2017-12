Plano de saúde Em assembleia, beneficiários aprovam mudança contribuitiva na Cassems Mudanças foram feitas para manter equilíbrio do plano

Modelo contribuitivo da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) foi aprovado por maioria absoluta em Assembleia Geral Extraordinária realizada ontem, que contou com a participação de cerca de mil servidores estaduais, beneficiários titulares da Cassems.

Assembleia foi marcada após casais de servidores ajuizarem ações questionando determinações do estatuto que bloqueavam a possibilidade de outra pessoa ser associada ou participante da Cassems e estar como dependente de associado.

No modelo de contribuição aprovado, os 4,5 mil casais servidores passarão a contribuir com o maior salário recebido entre os dois. Já o servidor com o menor salário poderá entrar como dependente;

Para os 25,5 mil titulares que têm um dependente passarão a contribuir com o percentual de 7%, com dois dependentes será 7,25% e com três dependentes ou mais, 7,5%.

Os 22 mil beneficiários que não têm depedentes continuarão contribuindo com 6%. As mudanças já estão em vigor.

De acordo com os Conselhos da Cassems, a mudança não é reajuste, mas uma alteração no modelo contribuitivo para manter o equilíbrio do plano.

