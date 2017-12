CAMPO GRANDE Eleitores enfrentam fila para fazer cadastramento biométrico O procedimento pode ser feito até o dia 18 de março de 2018

Cerca de 50 pessoas enfrentaram fila na manhã deste sábado para fazer o cadastramento biométrico no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa. O local é o único a realizar atendimento deste tipo neste dia.

Com um total de 590.406 eleitores, Campo Grande tem cerca de 140 mil eleitores cadastrados pelo modo biométrico. O procedimento pode ser feito até o dia 18 de março de 2018.

A dona de casa Izaua Maria Flores Valente, 62 anos, vai precisar tirar outro dia para concluir o cadastramento. “Não consegui fazer, porque acabei me esquecendo de trazer o original do RG”. Ela ficou sabendo da iniciativa pela televisão. “Como recebo a aposentadoria de uma filha, procuro ficar sempre em dia com essa questões para não correr o risco de perder”.

Para realizar o cadastramento, o eleitor deve levar consigo cópia e original de um documento oficial de identificação com foto, e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

O procedimento pode ser agendado na Central de Atendimento ao Eleitor, no Parque dos Poderes, que pode ser efetuado normalmente pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Nos demais locais os atendimentos são realizados mediante distribuição de senhas, que possuem número diário limitado de: 100 atendimentos para o Fácil General Osório; 150 para os Fáceis Guaicurus e Aero Rancho, e 200 atendimentos para o CIJUS.

LOCAIS DE ATENDIMENTO:

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - FORUM ELEITORAL (atendimento COM e SEM agendamento) - Tel: 2107-7242

Endereço: Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180 (antiga Rua do Diário), Parque dos Poderes

Horário de atendimento: das 12h às 17h30min

MEMORIAL DA CULTURA (atendimento por ordem de chegada) - Telefone: 3321-7244

Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 (quase esquina com Av. Calógeras), Centro

Horário de atendimento: das 8h às 17h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 14h (aos sábados)



* CIJUS - Centro Integrado da Justiça (atendimento preferencial a cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção)

Endereço: Rua 7 de Setembro esquina com Av. Calógeras (antigo Shopping 26 de Agosto) - Centro

Horário de atendimento: 12h às 17h30min



Fácil Aero Rancho (atendimento somente com agendamento)

Endereço: Avenida Marechal Deodoro, 2603, Aero Rancho

Horário atendimento: 8h às 14h

Fácil General Osório (atendimento somente com agendamento)

Endereço: Rua Santo Ângelo, 51 - Coronel Antonino

Horário atendimento: 8h às 14h

Fácil Guaicurus (atendimento somente com agendamento)

Endereço: Avenida Gury Marques, 5111 - Bairro Universitário

Horário atendimento: 8h às 14h