Saúde Documento sobre falta de reagente vaza e Sesau corre para acordo com empresa Conforme a secretaria, fim de material para exame de sangue não procede

Após vazamento de comunicado sobre a falta de reagente para exames de sangue na rede pública de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) corre para acordo com empresa fornecedora. Em uma Circular Interna (CI), divulgada nas redes sociais, a diretora do Laboratório Central (Labcen) informa que a coleta de sangue nas unidades de saúde da Capital devem ser suspensas a partir de hoje, pois o reagente para hemogramas acabou.

De acordo com o documento, a MS Diagnóstica, empresa fornecedora do material, não recebeu pelo serviço e suspendeu a distribuição dos reagentes à Sesau. Como o estoque do laboratório só durou até ontem (12), a direção informou que a partir de hoje estaria suspensa a realização dos exames de sangue tanto para atendimento ambularotial, quanto de urgência, pelo Labcen.

Conforme a Sesau, a informação não procede. "Incorre que diferente do que está sendo colocado, os procedimentos não foram suspensos, pois houve um acordo com a empresa para que a população não ficasse desassistida", disse em nota, ressaltando que houve relaxamento de prazo dos pagamentos.

Ainda segundo a secretaria, o documento publicado em uma rede social é uma CI e não tem caráter deliberativo. "Essa circular foi feita por precaução, pois o estoque de reagentes estava no limite e o prazo para fornecimento por parte da empresa estava se findando. Acontece que o documento foi 'vazado' de forma maldosa e intencional após o 'problema' ter sido solucionado. Portanto o que precisa ficar claro é que o serviço não foi e nem será suspenso e a população não ficará desassistida", afirma a nota.

"Toda e qualquer informação sobre suspensão ou cancelamento de serviços será divulgada através dos meios de comunicação oficial da Sesau e Prefeitura de Campo Grande, justamente para evitar esse tipo de incorrências em sua maioria disseminadas através das redes sociais", finaliza a nota da secretaria. A Sesau vai investigar ainda se a pessoa que divulgou a CI é servidor do município.