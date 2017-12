Investigação Diretor de imagem tem carro furtado em frente a edifício no centro da Capital Crime foi na Rua 15 de Novembro, centro de Campo Grande

Diretor de imagem, de 35 anos, teve veículo modelo Uno, furtado entre a noite de ontem e a manhã de quinta-feira. Crime aconteceu em frente ao Edifício Ana Cristina, que fica na Rua 15 de Novembro, centro de Campo Grande.

Vítima relatou à polícia que por volta das 22h de ontem estacionou em frente ao prédio o veículo branco, placas HRN0021, com a inscrição em vermelho. No banco traseiro do carro havia uma cadeirinha de bebê vermelha.

Pela manhã, por volta das 6h, constatou que o automóvel não estava mais estacionado. Furto foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) centro e investigadores apuram o caso.