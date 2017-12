Campo Grande Descontrolada, paciente espera 20 minutos por atendimento e destrói sala de avaliação O caso aconteceu ontem, por volta das 16h, na UPA Coronel Antonino

Paciente que aguardou durante 20 minutos por avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, destruiu materiais da sala de observação, além de medicamentos e insumos. O caso aconteceu ontem, por volta das 16h.

A mulher deu entrada às 15h40, acompanhada da filha, passou pela classificação de risco e acolhimento da enfermagem e foi encaminhada para o setor verde, onde permaneceu em observação.

Em nota a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), informou que a paciente foi orientada a aguardar a avaliação do médico, mas pouco tempo depois desceu da maca “descontrolada e passou a agredir verbalmente a equipe com palavras de baixo calão” e provocou a destruição da sala, colocando em risco a integridade dos servidores e de outros pacientes que estavam no local.

Na nota de repúdio da Sesau, publicada no Facebook, o órgão afirma “lamentar e repudiar o episódio”. A mulher, após provocar toda a situação na unidade, foi embora. A secretaria informou ter registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil, comunicando o fato para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

“Diariamente, atendemos mais de 4 mil pessoas somente nas 10 unidades de urgência e lamentamos que fatos como este ainda ocorram e sejam recorrentes. Os usuários têm direito, mas também têm deveres. Esse tipo de conduta é inadmissível e nós a repudiamos e reiteramos que os servidores terão todo o respaldo da secretaria, considerando que todos os protocolos foram seguidos e em nenhum momento o atendimento foi negligenciado”, finalizou a nota.