DO EXECUTIVO Deputados querem prestação de contas

do Governo do Estado Relatório será referente ao segundo quadrimestre de 2017

16 DEZ 2017 Por Izabela Jornada 17h:50

O evento será realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa - Wagner Guimarães Na próxima segunda-feira (18), deputados estaduais vão realizar audiência pública que foi proposta pela Comissão Permanente de Acompanhamento da Execução Orçamentária para apresentar a prestação de contas do Executivo referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2017. O evento será realizado no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa, com início previsto para as 9h. Compõem a Comissão os deputados Coronel David (PSC), que a preside, João Grandão (PT), vice-presidente, Mara Caseiro (PSDB), Enelvo Felini (PSDB) e Maurício Picarelli (PSDB), como membros respectivamente. Já na terça-feira (19) o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do Estado para 2018, deve ser apreciado em segunda votação. A matéria já foi aprovada em primeira votação pelos deputados na última quarta-feira (13). O orçamento prevê arrecadação de quase R$ 14,5 bilhões e recebeu 351 emendas de autoria dos deputados, presidente do Legislativo, Junior Mochi (PMDB), Pedro Kemp (PT), Felipe Orro (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Amarildo Cruz (PT), Dr. Paulo Siufi (PMDB), Coronel David (PSC), Cabo Almi (PT), Marcio Fernandes (PMDB), Herculano Borges (SD), Renato Câmara (PMDB) e João Grandão (PT). E para terminar as atividades no Legislativo, na quarta-feira (20), todos os projetos que estão tramitando em regime de urgência devem ser apreciados pelos deputados. A sessão legislativa encerra na quinta-feira (21), quando deve haver a prestação de contas da Casa de Leis e apresentação do coral formado por servidores da Assembleia.

