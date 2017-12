Condenado a 17 anos de prisão Defesa entra com recurso para que assassino de Brunão passe por novo júri Amigos de Cristhiano fazem campanha na cidade por meio de outdoor

A defesa de Cristhiano Luna de Almeida entrou com recurso de apelação para anular o julgamento que o condenou a 17 anos, seis meses e 16 dias de prisão em regime fechado, por matar o segurança Jefferson Bruno Gomes Escobar, o “Brunão”, a socos e pontapés.

O crime foi em 2011, em frente a uma boate de Campo Grande. O condenado está recluso na Penitenciária da Máxima, que fica no bairro Noroeste, desde julho deste ano.

Para o advogado José Belga, a condenação foi injusta, diante das provas apresentadas no processo. "Em suma, estamos batendo contra a alegação de homicídio praticado por dolo eventual. A alegação da promotoria é de que o Cristhiano agrediu o segurança, mesmo sabendo que ele estava passando mal, mas essa versão não se consagrou no processo. Nenhuma testemunha confirmou isso. De maneira que a gente entende que é um absurdo você considerar um homícidio doloso nessa circusntância e mais grave ainda, duplamente qualificado. Temos uma infinidade de razões para questionar essa condenação e estamos questionando", argumentou.

O júri entendeu que houve duas qualificantes, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso representou em aumento da pena. O juiz que leu a sentença foi o substituto Daniel Raimundo da Motta. Cristhiano Almeida perdeu o direito de ficar em liberdade em julho deste ano, depois que foi flagrado bebendo. No período que estava fora da prisão ele trabalhou como confeiteiro.

INJÚRIA RACIAL

O réu também foi condenado por injúria, por período de 1 ano e 2 meses, pelo motivo de ter ofendido um garçom na boate onde houve a confusão que terminou no assassinato. No processo consta que ele disse: "Preto Negueba do Flamengo. Vocês são todo cambada de vagabundo. Sua cara não nega. Olha a cara de malandro".

No dia do júri, 24 de novembro, a mãe de Brunão, Edicelma Gomes Vieira, 46 anos, disse sentir-se com sensação de justiça feita, apesar de não poder ter mais o filho de volta. "A dor de perder um filho não passa, mas pelo menos estou sabendo que a justiça foi feita", desabafou.

Já a defesa afirmou que "esse é mais um dos inúmeros casos em que a imprensa, de forma distorcida, consegue manipular a opinião pública, culminando em desastre como este que estamos presenciando. Foi uma condenação injusta, só traduziu o sentido de vingança e justiça não é para fazer vingança", alegou outro advogado do confeiteiro, que também é lutador de jiu-jitsu, Fábio Trad.

JUSTIÇA NÃO É VINGANÇA

Insatisfeitos com a condenação, familiares e amigos do confeiteiro espalharam outdoors em Campo Grande com os seguintes dizeres: "Força, Cris. Justição não se faz com vingança".

Os informes estão em vários pontos da cidade, mas, segundo o advogado José Belga, não são uma estratégia da defesa.

"Não tem nada a ver com a defesa. O que eu soube é que foi uma iniciativa espontânea, de amigos que assistiram ao julgamento, não se conformaram com a condenação e decidiram fazer esse manifesto em apoio ao Cristhiano, que esta nessa situação, condenado por homicídio odloso, duplamente qualificado, sem merecer", afirmou o advogado.