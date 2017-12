fim de ano Decoração natalina na 14 de Julho

atrapalha quem quer estacionar Totens foram instalados em parceria da prefeitura com ACICG

A instalação de totens luminosos nas já escassas vagas de estacionamento da Rua 14 de Julho, na região central de Campo Grande, na tarde de ontem, pegou motoristas de surpresa.

A decoração é uma parceria da prefeitura com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e acabou reduzindo as quantidade de espaços para carros, justamente no fim de ano. A inauguração da iluminação especial, que lembra luminárias japonesas, aconteceu ontem à noite.

Cada um dos 16 enfeites, com quatro metros de altura, ocupa uma vaga de estacionamento. A decoração ocupa trecho entre a Afonso Pena e a Marechal Cândido Mariano.

Apesar de estarem sinalizados com cones, as luminárias incomodaram quem precisava estacionar no centro. “Achei um absurdo. Aqui naturalmente já é difícil de estacionar, com o comércio cheio desse jeito é pior ainda. Além disto, pagamos um absurdo pelas vagas”, afirmou a administradora Juliane de Lima, 32 anos.

Para corretora de imóveis Josinere dos Santos, 43 anos, a decoração não é o único problema envolvendo as vagas de estacionamento da região central. “Todos o estacionamento do centro deveria passar por uma reestruturação. Não vale o preço que pagamos”.

A prefeitura está recorrendo à iniciativa privada para não deixar a cidade sem decoração natalina em 2017. Entre os maiores investimentos próprios feitos pelo município está a Cidade do Natal. Além de recursos provenientes de empresas, foram aplicados cerca de R$ 396 mil.