local de droga Considerada patrimônio histórico

casa abandonada pega fogo na Capital Casa está abandonada e hoje abriga usuários de drogas

Casa antiga localizada na Rua Antônio Maria Coelho, esquina com a Rua 13 de Maio, é considerada patrimônio histórico de Campo Grande. Construída na década de 1920, foi um dos imóveis na cidade que resistiu às mudanças do Centro. No entanto, há alguns anos, o patrimônio está em estado total de abandono, onde é abrigo para usuários de drogas. Nesta manhã, a casa pegou fogo e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Segundo informações apuradas no local, por volta das 9h da manhã, moradores viram fumaça saindo pelas janelas abertas do imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ninguém soube informar quem poderia ter iniciado o incêndio, mas quem que tem comércio nas proximadades afirmou que a casa é bastante frequentada por usuários de drogas.

Dentro da residência o fogo atingiu apenas o assoalho de madeira. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas não há informação se a estrutura do imóvel foi abalada pelo fogo.

O atual proprietário é o ex-secretário da Prefeitura de Campo Grande e ex-vereador Paulo Pedra. Em 2008, o processo de tombamento da casa como patrimônio público da cidade chegou a ter andamento.

Na época, a prefeitura realizou a primeira vistoria do imóvel e constatou que a propriedade contém vasta importância cultural para a cidade, mas contrário à ideia, o então ex-secretário contestou o laudo, que foi refeito e novamente contestado. Em 2010, por ordem da Justiça, em ação impetrada por Paulo Pedra, a prefeitura suspendeu o processo que garantiria a conservação do imóvel.