OBRA DE ARTE Concurso cultural vai eleger nome dos tuiuiús do aeroporto de Campo Grande Esculturas de Cleir Ávila ficaram danificadas durante quatro anos

A reinauguração das esculturas dos tuiuiús do aeroporto foi realizada nesta quinta-feira em Campo Grande. As obras, do artista plástico Cleir Ávila, ficaram danificadas durante quatro anos e foram restauradas por meio de parceria entre Cleir, Sicredi e Infraero. Um concurso cultural será realizado para escolher o nome das aves, mas os detalhes ainda não foram divulgados.

“É uma satisfação e emoção revitalizar um projeto que fiz há 18 anos”, comentou Cleir, completando que processo de revitalização foi feito em três meses. “É um símbolo do Pantanal”.

O vice-presidente do Sicredi Brasil Central, Celso Ramos, explicou que, a manutenção da praça onde os tuiuiús foram instalados está garantida pelo menos nos próximos três anos.

O superintendente de operações da Infraero, Antônio Salles, reforçou a importância da parceria e disse que existe um processo de tombamento histórico da escultura em andamento.

REVITALIZAÇÕES

Essa é a quarta obra revitalizada de Cleir. Em abril deste ano, ele pintou novamente o painel da Arara-Azul, localizado há 22 anos na fachada de um hotel na Avenida Afonso Pena.

Em 2016 revitalizou em Dourados, os painéis das Araras Vermelhas e do Papagaio Verdadeiro.