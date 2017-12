Ônibus de turismo City Tour volta depois de quatro anos desativado em Campo Grande Projeto é permanente e não só para época de fim de ano, diz prefeito

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), anunciou durante a abertura da Cidade do Natal o retorno do City Tour, que estava quatro anos desativado. Conforme o chefe do Executivo municipal, a volta do ônibus de turismo que passa pelos principais pontos da Capital é permanente e não somente para a época de festas de fim de ano.

“Nada na nossa gestão vai ser para enganar a população. A gente devolveu ele [City Tour] para todos os anos, inclusive vou deixar pronto para o outro gestor”, disse durante o evento de formatura dos alunos da Cidade dos Meninos, na manhã deste domingo (10).