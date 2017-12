Fim de ano Cidade do Natal será aberta hoje

com shows e atrações gratuitas Espaço funcionará até o dia 6 de janeiro com diversas atrações

Cidade do Natal será aberta ao público a partir das 19h de hoje, nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Espaço funcionará até o dia 6 de janeiro, sempre das 16h às 22h, com diversas atrações.

Hoje, haverá show de Dudinha, Mariana e a Galinha Pintadinha, além de fogos de artifício. Ao todo, durante os 30 dias de funcionamento do local, serão 27 atrações, incluindo dança, música, teatro e uma área de brinquedos para as crianças, todos gratuitos.

Haverá ainda praça de alimentação, com produtos entre R$ 3 e R$ 18 e espaço para artesanato, onde serão comercializados produtos de entidades cadastradas junto ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado (Abrasel) assumiu a coordenação dos quiosques de alimentação e repassará 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

Entre os produtos comercializados estão caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados e doces em geral, hambúrguer, café, espetinho, pizzas, açaí e sucos, entre outros.

Para garantir tranquilidade no local, Guarda Civil Municipal e uma equipe de segurança privada farão a segurança no local durante os 30 dias de realização da Cidade do Natal.

Cidade do Natal foi revitalizada para a realização do evento e, na parte de estrutura, foram investidos cerca de R$ 396 mil por parte do município e também contou com parceria da iniciativa privada.