época de celebrar Cidade do Natal ganha ampliação

e se torna ponto turístico Programação cultural e atrações gastronômicas fortalecem opção

Já virou tradição entre os campo-grandenses e ponto turístico para quem visita a cidade em dezembro. A Cidade do Natal, montada nos altos da Avenida Afonso Pena desde 2012, oferece programação cultural e atrações gastronômicas, além de diversão e encantamento para as crianças, recebidas por papai noel.

O local é parada obrigatória para aqueles que celebram a data ou que buscam um bom programa para fazer em família e amigos.

A reportagem visitou a Cidade do Natal esta semana. Ao entardecer, os adereços em vermelho e verde predominavam na paisagem, adornada por metros e mais metros de pisca-piscas e outros jogos de iluminação decorativa.

A Casa do Papai Noel é uma exibição à parte, com longas filas para visitação. As pessoas entram em blocos e logo se deparam com árvores natalinas no rol anterior à sala do “bom velhinho”, que recebe os convidados em sua poltrona.

Uma grande mesa, com cartas espalhadas e até sanduíches, sugere o que seria o escritório do Papai Noel. O calor habitual de dezembro em Campo Grande não limitou a criatividade dos decoradores, que instalaram uma lareira na residência.

O papai noel da Cidade do Natal é o servidor público Manoel Abadio Vitor, 52 anos. Ele trabalha no Centro de Múltiplas Referências de Convivência do Idoso “Vovó Ziza”, onde foi recrutado para seu primeiro ano como personagem principal da festa.

“As crianças veem o Natal de um outro jeito. São o futuro. Quem sabe daqui uns anos uma delas possa sentar aqui e ser o papai noel”, expõe Vitor. Como é de praxe, ele recebe inúmeras cartas todos os dias, além dos pedidos feitos pessoalmente.

Mas não só de encomendas vive o papai noel do local, que também já foi presenteado. “Ganhei uma cesta de frutas de uma das crianças. Uma outra me deu um bonequinho”, revela.

*Leia reportagem, de Jones Mário, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.