Clima Chuva de pouco de 1h gera alerta para risco de enxurrada e inundação Há recomendações para ações de prevenção a desastres

Em uma hora, choveu cerca de 25 milímetros em Campo Grande. A chuva da tarde de hoje, apesar de classificada como moderada, gerou um alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), para a possibilidade de enxurradas e inundações.

Apesar do alerta, conforme o chefe de divisão de operações da Defesa Civil do município, Lenirdo Pedrozo de Almeida, até às 14h de hoje não havia sido registrado nenhum incidente devido a chuva na Capital. A região onde mais choveu foi ao redor do Córrego Prosa, onde o publiômetro registrou 25 milímetros de água. Nas demais regiões a chuva alcançou 20 milímetros.

O Cenad faz monitoramento contínuo das condições geo-hidrometeorológicas. Quando observadas condições que produzam risco iminente de ocorrência de processos geodinâmicos (movimento de massa) e hidrológicos (inundação e/ou enxurrada), o alerta é emitido.

Assim que o alerta é acionado, há recomendações de ações de preparação, tais como, verificações in loco, acionamento de Planos de Contingência e de Planos de Chamadas. A Defesa Civil deve iniciar a fase de preparação para o desastre, mobilizando os recursos necessários para a resposta.

Em caso de alerta de risco de nível moderado, como foi o caso de Campo Grande, não se descarta a possibilidade do fenômeno alertado e, caso ocorra, espera-se impacto moderado para a população. Recomendam-se ações previstas no plano de contingência, tais como: sobreaviso das equipes municipais, etc.