INFLAÇÃO Cesta de Natal está mais barata neste

ano em Campo Grande, aponta pesquisa Redução média é de 0,27% em comparação com o ano passado

A cesta de Natal está mais barata neste ano em Campo Grande. Levantamento do Núcleo de Pesquisas Econômicas (Nepes) da Uniderp aponta redução média de 0,27% em comparação com o ano passado. Dentre os produtos que ficaram mais baratos estão o peru que teve queda de até 29,11% no mercado.

Ainda conforme a pesquisa, o grupo de hortifrútis também caiu de preço. A laranja, por exemplo, ficou 30,48% mais barata. A batata teve redução de 25,84%, tomate de 25,79% e maçã de 25,09%.

Outros itens que apresentaram queda foram os de mercearia. Destaques para o arroz com redução de 23,73%, açúcar cristal com queda de 35,15% e leite condensado que ficou 16,78% mais barato.

A picanha saiu de R$ 36,46 em 2016 para R$ 29,95 este ano. O panetone reduziu 1,65%, em média, e o queijo prato fatiado ficou 10,27% mais barato.

De acordo com o coordenador do Nepes, Celso Correia, esta é a primeira vez em que foi registrada deflação na cesta, desde 2008, quando os cálculos tiveram início no departamento. "Esse comportamento já era esperado, pois a inflação do ano de 2017 tem sido muito pequena, fechando o mês de novembro com uma inflação acumulada de 2,17%", explica.

Entre os segmentos que mais apresentaram alta estão os peixes, a leitoa e as bebidas alcóolicas. Merluza, por exemplo, teve um salto no preço de 44,06%. A leitoa teve aumento de 9,72% e as bebidas estão 0,60% mais caras.

Outras aves especiais também ficaram mais caras. O chester, que custava R$ 13,90, foi para R$ 15,98, um aumento de 11,37%; e o frango resfriado, vendido a R$ 8,78 no ano passado, subiu para R$ 8,99, uma elevação de 2,30%.

Uma marca de panetone pesquisada também apresentou aumento de 10,53%. O presunto subiu 17,38% e o queijo minas 9,35%.

Outros aumentos foram observados no grupo de hortifrútis. Manga com aumento de 26,49%, banana ficou 26,40% mais cara e alface crespa teve aumento de 18,40%.