REFORMA CCZ suspende atividades para

reforma em salas de cirurgia De janeiro a novembro, foram realizados 5.481 procedimentos

A partir de quarta-feira (20), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), suspenderá as cirurgias de castrações, para iniciar uma reforma no prédio no mes de janeiro e receber equipamentos novos utilizado no atendimento aos animais.

O órgão ligado a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) trabalhou por 11 anos ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados e a suspensão do atendimento cumpre realmente uma necessidade de intervenção, informou a prefeitura. A reforma será realizada com recursos da secretaria e revitalizará as salas de cirurgia.

Portanto, a partir da data estipulada já não serão agendados os cirurgias de castrações que seriam realizadas no próximo mês. Somente os animais em sofrimento, como em casos de atropelamentos ou que corram risco de morte é que serão atendidos.

Esta pausa programada é para garantir que o atendimento à população não seja prejudicado por eventualidades que possam comprometer os serviços prestados. “Estamos nos programando para que a reforma seja concluída o mais rápido possível para podermos retomar os agendamentos e continuar atendendo a população. Esta interrupção no serviço de castração é momentânea e visa adequar a unidade para a demanda crescente de trabalho”, explicou a coordenadora do CCZ, Iara Helena Domingos.

Mensalmente são oferecidas à população cerca de 500 castrações de cães e gatos e em 2017 foram 5481 procedimentos, sendo 5008 em felinos e 473 em animais da espécie canina. Após a cirurgia o animal fica na observação para verificar o avanço clínico até obter alta. O proprietário é responsável pelo transporte e retirada dos bichinhos no CCZ.

As castrações agendadas para ocorrer até 31 de dezembro de 2017 continuam normalmente sem a necessidade de reagendamento. Os proprietários com animais com procedimento programado devem levar os bichinhos no dia e horário informado para que a cirurgia seja realizada normalmente.