MUTIRÃO Cansados de esperar obra, moradores revitalizam calçadão no Estrela do Sul Foram seis meses para concluir área que antes era tomada pelo mato

Sem a previsão de uma obra para o prolongamento da rua Madame Butterfly, os moradores do bairro Estrela do Sul fizeram por conta própria a revitalização do local. Em uma ação coletiva arrecadaram material, mão de obra e por fim, qualidade de vida.

Foram seis meses para concluir uma área que antes era tomada pelo mato, com diversos buracos. “Nossa, não tinha nada. Era só um beco cheio de pedras e buracos. Na realidade isso deveria ser obrigação da prefeitura”, destacou Fani Maristela da Silva, que mora no Estrela do Sul há sete anos.

Além de limpar e tirar a sujeira, o mutirão pintou, reformou e no muro foram realizados pinturas no estilo grafite. Árvores e gramas foram plantadas ao longo das cinco quadras que fazem parte da Alameda do Projeto Coletivo.

Para não deixar ninguém de lado a contribuição veio de todos, cerca de dez pessoas trabalhavam na obra. Quem não podia contribuir na força física ajudava levando lanche ou até mesmo cantando para animar os vizinhos, disse Fani.

“Muito bom, deram a maior força. Todos se uniram. Depende dos moradores, cada um deu uma contribuição que podia como material, mão de obra”, Vânia Silvano, mora no bairro há 35 anos.

O nome dado para o calçadão foi escolhido pelo vereador Lívio Leite (PSDB). “Foram muitos fins de semanas em que eu e minha equipe trabalhamos em sistema de mutirão junto com os moradores para ver essa obra terminada”, explica o vereador.

A Prefeitura de Campo Grande colaborou para a conclusão da última quadra, pois foi necessária a instalação de manilhas para a captação da água da chuva. Além disso, a Secretaria de Turismo (Sectur) do município também colaborou para a grafitagem na Alameda, que foi realizada pelo artista plástico, Guto Naveira no início deste mês.