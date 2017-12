CRISTÓVÃO SILVEIRA Câmara cria medalha para homenagear economistas e administradores Homenagem será concedida anualmente no dia 9 de setembro

Economistas e administradores serão homenageados em Campo Grande por meio de "Medalha Legislativa do Mérito do Economista e do Administrador Cristóvão Silveira". A lei que institui a homenagem foi aprovada no último dia 14 e publicada no Diário Oficial (Diogrande) de hoje.

Conforme a publicação, os vereadores poderão indicar até dois profissionais cada um para serem homenageados “pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do município”.

A medalha será concedida, anualmente, em sessão solene realizada no dia 9 de setembro, quando se comemora o dia do administrador.

Os profissionais que serão homenageados deverão estar devidamente inscritos no conselho da categoria.