armados Bandidos roubam mulher

em 'avenida principal' do Aero Rancho Vítima teve o celular roubado e registrou ocorrência na Polícia Civil

Mulher de 43 anos que caminhava perto de mercado, na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Aero Rancho, em Campo Grande, foi vítima de assalto. Os bandidos estavam em uma moto e a abordaram, um deles estava armado.

O assalto aconteceu por volta das 20h em uma das principais avenidas do bairro, onde há vários comércios e também serve para linhas de ônibus. Apesar de o crime ter ocorrido no sábado à noite, a vítima registrou boletim de ocorrência somente na tarde de hoje na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.

Como já estava escuro, os assaltantes aproveitaram-se da pouca falta de luz em área onde a mulher passava para cometer o roubo. Eles só exigiram o celular dela e na sequência fugiram. A vítima só conseguiu identificar que os bandidos estavam em uma moto preta, mas não soube detalhar para a Polícia Civil as características deles.

Não foi informado se havia mais pessoas no local para servirem de testemunha ou que possam ter visto o crime e ajudar a detalhar quem eram os bandidos.

A delegada Franciele Candotti Santana registrou a ocorrência como roubo majorado pelo emprego de arma. Até a publicação desta matéria, ninguém tinha sido preso.