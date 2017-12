corrida perigosa Assaltantes armados roubam

taxista na Thyrson de Almeida Suspeitos teriam 17 anos e estavam com revólver calibre .32

Taxista que trabalha em ponto na região central de Campo Grande foi assaltado quando fazia corrida até o Aero Rancho hoje à tarde. A vítima, de 69 anos, contou a policiais civis que dois homens o contrataram e ao chegar na Avenida Thyrson de Almeida, nas imediações do Guanandi II, perto da Escola Estadual Sílvio de Oliveira, eles anunciaram o assalto.

Os bandidos pediram que o motorista parasse o veículo. Quando ele estacionou, foi abordado. "Nós queremos dinheiro", disse um dos assaltantes ao taxista. Apenas um dos homens estava armado e, segundo a vítima, seria um revólver calibre .32.

Os suspeitos revistaram o homem e o veículo em busca de dinheiro. Logo depois, fugiram levando vários pertences e a chave do carro. A mesma foi jogada a uns 20 metros de onde ocorreu o crime. Eles ainda ordenaram que o motorista só deveria sair do local depois de uma hora do assalto.

Por precaução, o taxista aguardou cerca de 20 minutos e foi procurar a chave do carro. Encontra-a no chão, deu partida e foi embora. No momento do roubo não havia testemunhas.

Um dos bandidos era branco, magro, vestia casaco escuro e aparentava ter 17 anos. O outro também era branco, magro e teria a mesma idade.

A Polícia Civil vai verificar se câmeras de segurança filmaram os supeitos para tentar identificá-los. A delegada Franciele Candotti Santana, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, registrou ocorrência de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Até a publicação desta matéria, ninguém tinha sido preso.