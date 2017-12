Benefício Alunos já podem fazer cadastramento

para o passe do estudante 2018 É necessário estar matriculado e morar a pelo menos 2 km da instituição

Cadastramento para o passe do estudante 2018 começou hoje em Campo Grande. Alunos dos ensinos fundamental, médio, superior e cursos profissionalizantes de nívem médio, das rede

Benefício é voltado para estudantes dos níveis fundamental, médio e superior e cursos profissionalizantes de nível médio, das redes pública e particular de ensino. Para ter direito ao passe, aluno deve estar devidamente matriculado e residir em uma distância de no mínimo dois quilêmetros da instituição.

Para fazer o cadastro, estudantes devem acessar o site da prefeitura, onde está dispónível protocolo para preenchimento. Depois, com o cadastro impresso, deverá comparecer na secretaria escolar da unidade em que estiver matriculado e entregar os seguintes documentos: cópia do CPF e, caso seja menor de idade, cópia do CPF da mãe ou responsável; comprovante de residência de ate 90 dias e cartão do estudante.

Caso seja a primeira vez que o aluno estiver fazendo o cartão do estudante ou nos casos de 2ª via, também devem ser entregues uma foto 3x4 colorida e recente e comprovante de pagamento de guia, que pode ser retirada em qualquer terminal de transbordo.

O passe do estudante deve ser usado exclusivamente em dias letivos, para o deslocamento do percurso residência-escola e escola-residência. O uso indevido acarreta em penalidades para o aluno, como recolhimento do benefício.