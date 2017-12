PARALISAÇÃO Agências de banco são fechadas

em protesto contra reforma trabalhista Eles reclamam de mudanças no banco de horas e data de pagamentos

Bancários das agências do Santander em Campo Grande paralisaram as atividades nesta quarta-feira (20) em protesto contra a implantação da reforma trabalhista. Eles reclamam de mudanças no banco de horas, fracionamento de férias e alterações na data de pagamento dos salários e 13º.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande, Edvaldo Barros, disse que o banco vem adotando medidas sem consultar as entidades sindicais. Dentre elas, a de obrigar os funcionários a assinarem um acordo individual de banco de horas semestral. Segundo ele, pela Constituição só pode ser feito por acordo ou contrato coletivo.

"O sistema financeiro não pode simplesmente implantar a reforma trabalhista. A direção do Santander precisa entender que qualquer acordo tem que ser negociado com a representação dos trabalhadores. Vamos cobrar do banco a este respeito e a revogação imediata dessas medidas", ressaltou.

O protesto nas agências do Santander está ocorrendo em todo o Brasil. Além da implantação da reforma trabalhista, os bancários também reclamam das demissões em massa e metas consideradas abusivas e inatingíveis.

* Com assessoria